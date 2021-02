Zingaretti su Twitter elogia Barbara D’Urso. Piovono le critiche sul segretario del PD

Questo pomeriggio, i followers del Segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, sono rimasti molto colpiti da un tweet comparso sul suo profilo ufficiale Twitter, nel quale il politico ha elogiato Barbara D’Urso per aver avvicinato la politica alle persone all’interno del suo programma tv, “Live – Non è la D’Urso”.

Barbara D’Urso, ricordiamo, è da molti considerata una delle regine della televisione italiana, con i suoi programmi che quotidianamente attraggono milioni di telespettatori da tutta Italia. Nonostante sia tra le conduttrici più presenti del palinsesto televisivo italiano però, sulla conduttrice napoletana sono spesso piovute numerose critiche a causa dei contenuti ritenuti troppo spesso “trash” dalla critica.

Per questo ha destato molto clamore il tweet comparso sul profilo ufficiale Twitter di Nicola Zingaretti che, elogiando la conduttrice, ha affermato: “In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica alle persone. Ce n’è bisogno!”, il tutto corredato dall’#nonèladurso.

Come riporta Tpi, il messaggio del Segretario del PD è diventato immediatamente virale con molti internauti che hanno pensato ad uno scherzo o che al politico fosse stato hackerato il profilo Twitter. Altri, più critici, sono arrivati addirittura a definirlo come “il punto più basso della sinistra” o “Non parla mai e se parla è per difendere un programma che è una vergogna? Se quella è la voce della politica, meglio essere sordi.”

Sebbene non sia ancora arrivata alcuna smentita (o meno) sulla paternità del tweet incriminato (che ad ora continua a campeggiare nel profilo del politico), è evidente come, se fosse stata una mossa per avvicinare il Partito all’elettorato, questa gli si stia lentamente ritorcendo contro.

Sono stati in molti infatti a non aver gradito l’esternazione di Nicola Zingaretti e ad aver manifestato il proprio dissenso sotto al tweet, che in poco più di 3 ore ha raggiunto oltre 4.300 commenti e più di 2.500 visualizzazioni.