Contributo di 5 euro al metro cubo per il legname danneggiato da Vaia e acquistato da segherie e imprese boschive

Un contributo di 5 euro per ogni metro cubo dei tronchi d’albero destinati alle ditte acquirenti del legname danneggiato dalla tempesta Vaia. Lo prevede il bando promosso dall’assessore provinciale all’agricoltura e foreste Giulia Zanotelli, che ha stabilito un budget complessivo di 1,5 milioni di euro. L’esponente della Giunta dichiara: “Attraverso questa misura intendiamo sostenere segherie e imprese boschive impegnate nella lavorazione degli schianti causati dagli eventi meteo dell’ottobre 2018”.

La combinazione della crisi dovuta alla pandemia, si innestata su una crisi preesistente del settore legno trentino causata dalla tempesta Vaia e mette a rischio la solidità delle imprese che si occupano dell’utilizzazione boschiva e gli sforzi compiuti per la loro qualificazione e per la continuità di una delle componenti economiche essenziali per garantire la manutenzione del Trentino. Per questi motivi, la Giunta provinciale ha ritenuto indispensabile sostenere le imprese della filiera del legno, agganciando il sostegno alla lavorazione del materiale schiantato o danneggiato da Vaia e che in questo momento costituisce peraltro una priorità ambientale.

L’aiuto è limitato alle piccole e medie imprese e assume la forma di un premio correlato al volume utilizzato ed esboscato per a un contributo di 5 euro per metro cubo netto. Al fine di garantire una ampia distribuzione dell’aiuto è stato stabilito un limite massimo del premio per beneficiario pari a 50.000 euro l’anno.

ab Foto e CS by PAT