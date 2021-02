Nicolò Pedrazzoli in pensione dal 1* marzo

Dal 1985 in servizio e dal 1992 in carica

Il presidente Maurizio Fugatti e il direttore generale, Paolo Nicoletti lo hanno ringraziato per il grande impegno profuso e la competenza dimostrata in tanti anni di lavoro.

“La Provincia è un’amministrazione eccellente – ha detto Pedrazzoli nel ringraziare la Giunta – che ha sempre saputo dare risposta alle esigenze dei cittadini, anche grazie al contributo dell’Avvocatura che negli anni è cresciuta molto”.

In attesa di individuare la figura dirigenziale che sostituirà l’avvocato Pedrazzoli, per cui sono state avviate le opportune procedure, la struttura è stata affidata ad interim all’avvocato Lucia Bobbio.

Comunicato e foto PAT