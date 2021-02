I partecipanti al Consiglio dei Giovani possono essere coinvolti nello sviluppo di politiche e progetti a livello alpino che affrontano le sfide più urgenti dello Spazio Alpino. Con il Consiglio dei Giovani EUSALP, i giovani fanno parte degli organi EUSALP e siedono al tavolo (attualmente principalmente virtuale) per tutte le decisioni.Possono proporre azioni, progetti e temi concreti, presentare idee ai politici dei paesi e delle regioni EUSALP e far conoscere le specificità delle loro regioni a livello europeo. Inoltre, i giovani avranno l’opportunità di scoprire nuovi strumenti di azione democratica nel loro ambiente quotidiano. Imparano a comunicare, a condividere idee, a discutere, a prendere decisioni insieme e a vedere le differenze linguistiche o culturali come un’opportunità. Questo darà a EUSALP l’opportunità di raccogliere nuove idee da coloro che vivranno nelle Alpi in futuro.Domande fino al 16 maggio 2021 I membri del Consiglio dei Giovani saranno selezionati a caso tra tutte le domande ricevute. Poiché il Consiglio dei Giovani mira a riflettere la diversità nello Spazio Alpino, la selezione casuale è ponderata per garantire una composizione equilibrata di giovani provenienti da diverse regioni EUSALP, di sesso diverso, con diversi background educativi o professionali e con o senza esperienza in organizzazioni o progetti giovanili. Il primo Consiglio dei Giovani EUSALP sarà istituito nel luglio 2021 per un anno. Gli Stati e le Regioni EUSALP sosterranno le spese di viaggio per le riunioni e gli eventi a cui partecipano i membri del Consiglio dei giovani e forniranno loro consulenza e sostegno. Il Consiglio dei Giovani fa parte del progetto “youth.shaping.EUSALP”, organizzato dal Tirolo e dalla Commissione Europea e sostenuto dalla Presidenza francese dell’EUSALP. Oltre al Consiglio dei Giovani, saranno implementati un EUSALP Youth Camp, vari strumenti online per la partecipazione dei giovani e il concorso di progetti “Pitch your project”, che avrà luogo per la quarta volta nel 2021.Per le candidature: https://eusalpyouth.eu/applicationformyouth-council-2021/Maggiori informazioni: https://eusalp-youth.eu/



