Coronavirus: indagine in corso per un focolaio allo studentato

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari è impegnata in queste ore in una particolare indagine epidemiologica che ha per oggetto un gruppo di ragazzi ospiti dello studentato di San Bartolameo a Trento.

Secondo le prime informazioni, ci sono 8 giovani risultati positivi al virus ma gli approfondimenti riguarderebbero almeno un’altra quarantina di ragazzi. Si sospetta che il contagio si avvenuto durante un ritrovo alla fine dello scorso mese. Dapprima i sintomi si sono manifestati su un ragazzo, ma i successivi approfondimenti sui suoi contatti stretti hanno permesso di ritrovare altri 7 positivi. I controlli si stanno allargando e non si esclude la possibilità che in azione ci sia una delle varianti del coronavirus, di qui la decisione di sottoporre a tampone altri 42 soggetti ai quali ne seguiranno quasi certamente molti altri.

Si stanno adottando inoltre provvedimenti quarantenando tutti gli ospiti dello Studentato e ricercando eventuali esterni partecipanti alla festa non autorizzata.

Fonte PAT, foto Google Street View PAT