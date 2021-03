8 marzo: in Alto Adige sui media le donne hanno una copertura al 25%

I media rappresentano la società, e quindi l’informazione quotidiana e gli argomenti più discussi e seguiti sono un indicatore affidabile per percepire la situazione attuale, per capire ciò che agita, interessa e commuove. Lo stesso vale per i soggetti rappresentati e i ruoli che rivestono. In tal senso, il Comitato provinciale per le Comunicazioni, come garante del pluralismo nel settore della comunicazione, lancia una campagna avente come oggetto la parità di donne e uomini come opinion leader e persone di riferimento nel discorso pubblico. Data di lancio è, non a caso, l’8 marzo, Giornata della donna.

Per la campagna, il Comitato si è affidato ai risultati di specifici progetti di ricerca commissionati in proprio. Essi dimostrano che, sebbene il livello di uguaglianza auspicato non sia ancora raggiunto, la quota di donne presenti nell’informazione dei telegiornali nella Provincia di Bolzano è superiore rispetto al resto dell’Italia e anche nel confronto internazionale. Ciò significa che le donne compaiono più frequentemente come persone di riferimento e interlocutrici nel dibattito politico e istituzionale.

Una ricerca dell’Osservatorio di Pavia, istituto di ricerca sui media, su commissione del Comitato, ha rivelato che la frequenza con cui i canali TV commerciali locali – tedeschi e italiani – citano o intervistano donne è del 25,5%: nel resto d’Italia, le donne devono accontentarsi di una presenza del 20%, mentre livello internazionale, la media è del 24%.

Se la RAI era esclusa da questo primo progetto di ricerca, i suoi notiziari sono stati oggetto di un monitoraggio effettuato in occasione delle elezioni comunali del 2020. Il risultato: nonostante nella maggioranza dei casi la parola venga lasciata agli uomini, anche qui le cifre riguardanti la quota femminile sono superiori alla media, con un rapporto di 28:72 per il Tagesschau, 25:75 per Trail e 20:80 per il TGR.

La campagna di sensibilizzazione del Comitato per le comunicazioni dell’Alto Adige si intitola “Da pari a pari: donne e uomini nel mondo dei media, della scienza, dell’economia e politica”.

Foto e testo CCmc Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano.