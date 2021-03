Trentino: 53mila vaccini e oggi 2 decessi per Covid

Nel dettaglio dei nuovi positivi di oggi, 125 sono asintomatici e altri 148 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio.



Dal punto di vista delle classi di età, si nota che fra bambini e ragazzi in età scolare i nuovi positivi sono 57 (5 hanno tra 0-2 anni, 7 tra 3-5 anni, 16 tra 6-10 anni, 15 tra 11-13 anni, 14 tra 14-19 anni) mentre sono 35 quelli che hanno 70 e più anni.

Le classi in quarantena ieri erano 75.



I pazienti Covid ricoverati sono 236, di cui 48 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 9 nuovi ricoveri, a fronte di 5 dimissioni.

I guariti invece sono 168, per un totale di 30.474.



I tamponi molecolari analizzati ieri sono 1.556 tamponi molecolari, 1.079 gestiti dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 477 dalla Fem. all’azienda sanitaria sono stati notificati inoltre altri 1.266 tamponi rapidi antigenici.



Infine le vaccinazioni: questa mattina il totale delle somministrazioni era arrivato a

52.828, comprese 18.187 seconde dosi ed altre 7.288 riservate ad ospiti di residenze per anziani.