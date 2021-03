Eroina in autobus

Ancora un sequestro di droga “pesante”, seppur di modica quantità, è stato messo a segno dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cavalese.

A seguito di segnalazioni inoltrate al locale Comando, per episodi di spaccio o consumo di stupefacenti nei pressi dell’autostazione del capoluogo della valle di Fiemme e addirittura sugli stessi vettori, nel tardo di pomeriggio di ieri, i Carabinieri hanno effettuato mirati controlli su alcuni autobus, che coprono la tratta tra Ora e Cavalese e alla fermata di Castello di Fiemme, hanno individuato due giovani della zona, già noti per precedenti eventi, che nella circostanza sono apparsi troppo nervosi. Il successivo controllo, conclusosi in caserma, ha condotto a trovare su un ventinovenne di Panchià 3 dosi di eroina. Pertanto il giovane verrà segnalato al Commissariato del Governo quale assuntore.

Negli ultimi tempi, il consumo di eroina, che non avviene più per endovena, ma mescolato al tabacco, è sempre più in voga tra i giovani, evidentemente nella più completa incoscienza del grave pericolo che rappresenta per la loro salute, soprattutto perché -anche in questa forma- il consumo mantiene integralmente reale la capacità di indurre una forte dipendenza.