Instagram e WhatsApp in tilt: malfunzionamenti in tutto il mondo per le app di Zuckerberg. Al momento le origini dei malfunzionamenti sono sconosciute.

WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger le app dell’ecosistema di Mark Zuckerberg stanno avendo problemi di connessione. Sul sito downdetector.com che segnala i disservizi di tante piattaforme web stanno arrivando segnalazioni degli utenti a partire dalle ore 18. Non ci sono al momento dettagli sulle cause e sulla estensione del down.