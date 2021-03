Roma: picchiati in metro due fidanzati

Atto per fortuna registrato per intero

Non ci sta Giorgia Meloni. Omofobia che si presenta di fronte a un folle che attraversa i binari per andare a malmenare due ragazzini che si baciano. La colpa? Sono due maschi.

Non vi si propone il video ormai noto ma basti pensare che si tratta di un uomo robustello quello in foto contro due ragazzini mingherlini. Giorgia Meloni interviene via social.

“Rimango scioccata davanti questa assurda e brutale violenza a Roma a danno di un ragazzo che, dalle ricostruzioni della stampa, sarebbe stato aggredito solo perché baciava il suo compagno. Spero che il responsabile di questa vigliacca violenza la paghi: queste immagini sono indegne per un paese civile. La mia piena solidarietà al ragazzo aggredito”.