Sostegni alle imprese, Meloni: “Draghi in linea con Conte”

“Il tanto atteso decreto “sostegni” delude di molto le aspettative: conti alla mano le imprese a cui è stato imposto di non lavorare percepiranno aiuti che vanno dall’1,7% a massimo il 5% rispetto alla perdita annuale. Chi nel 2020 ha perso 40.000€ di fatturato percepirà 2.000€ di aiuti, chi ne ha persi 120.000€ avrà diritto al massimo a 5.000€. Cifre ridicole rispetto alle perdite, che non riescono a coprire nemmeno i costi fissi. Nessuna notizia invece sullo stop al cashback, su cui lo Stato ha messo la bellezza di 5 miliardi di euro. Draghi è sulla linea della perfetta continuità con il governo Conte: depressione dell’economia con chiusure forzate, briciole per le imprese che rimangono in vita e soldi a pioggia per incentivare la moneta elettronica che garantisce la rendita a banche e società finanziarie. Per ripartire occorre stravolgere l’impianto ideologico con cui si sta affrontando la crisi, ma è praticamente impossibile farlo con la sinistra penta-piddina che continua a dettare legge. In compenso hanno trovato altri miliardi per reddito di cittadinanza e Navigator. Fratelli d’Italia cercherà in Parlamento di migliorare questo pessimo decreto per tutelare artigiani, imprese e lavoratori”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Foto Giorgia Meloni, comunicato stampa Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni questa sera interviene alla trasmissione “Live – Non è la d’Urso”, condotta da Barbara D’Urso, in onda su Canale5.