Vaccini negli zoo per proteggere gli animali in USA

Circa tre dozzine di zoo negli Stati Uniti e all’estero hanno ordinato il vaccino a Zoetis. Ciò include il parco degli animali a Oakland, in California, che, secondo il veterinario senior Alex Herman, ha ordinato 100 dosi per le sue grandi scimmie. Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha approvato la società farmaceutica su base sperimentale per lo zoo di San Diego. Per poter consegnare il vaccino ad altri parchi zoologici, l’azienda necessita di ulteriori permessi. Secondo gli scienziati, il coronavirus probabilmente ha avuto origine dai pipistrelli e si è poi diffuso agli esseri umani attraverso una specie diversa. Ora molti ricercatori temono che gli esseri umani possano infettare inconsapevolmente altre specie sensibili. “Al momento, gli esseri umani sono i principali fattori di diffusione del Sars-CoV-2, con conseguenze per molte specie animali”, spiega il ricercatore di malattie Arinjay Banerjee della McMaster University in Canada. Le grandi scimmie come i gorilla, il cui DNA è identico al 98% a quello degli umani, sono particolarmente sensibili. Allo stesso modo i gatti. I casi di corona finora confermati tra gli animali includono gorilla, tigri e leoni negli zoo, cani e gatti domestici, visoni negli allevamenti e almeno un visone selvatico nello stato americano dello Utah e uno in Spagna. Esperimenti scientifici hanno dimostrato che anche i furetti, i cani procioni e i cervi dalla coda bianca sono sensibili, ma i maiali e il bestiame no. Questo potrebbe diventare un problema di protezione delle specie, “soprattutto se il virus cominciasse a diffondersi tra una specie animale selvaggia con una popolazione estremamente ridotta, come l’alce dai piedi neri”, spiega Kate Langwig, esperta di malattie infettive presso l’Università della Virginia Tech.