Crisi di Suez, danni ingenti: 2 fallimenti, ora la marea servirà?

Più di una dozzina di rimorchiatori si sono uniti all’operazione per rilanciare l’Ever Given in coincidenza con l’alta marea intorno alle 22:00 ora locale.

321 le navi in coda e tra le aziende colpite anche ad esempio IKEA con le sue oltre 100 consegne in cargo container.

Abbiamo modo di fare una valutazione del danno economico di un blocco di Suez proprio grazie a quanto stanno comunicando le aziende.

Alla base dell’errore di rotta si sta valutando quello umano.

Foto via Satellite Micro Tech 2021