Messa anche in streaming alle ore 10. Sconfitto il Covid, l’Arcivescovo Lauro torna a celebrare in cattedrale per la Domenica delle Palme

Una buona notizia per la Chiesa trentina: sconfitto il Covid e dopo un periodo di convalescenza, l’arcivescovo Lauro Tisi riprenderà l’attività pastorale con la s. Messa in cattedrale nella Domenica delle Palme, dopodomani 28 marzo alle ore 10.00. Don Lauro mancava dal 20 febbraio, giorno in cui era emersa la sua positività al contagio.

DIRETTA STREAMING QUI https://youtu.be/JF95qZRshew



Con il ritorno alla normalità del suo ministero episcopale, monsignor Tisi potrà così guidare in prima persona in Duomo le celebrazioni della Settimana Santa, periodo più importante dell’anno per i credenti. Anche grazie alla diretta Tv e streaming, le parole di don Lauro, rafforzate dal contatto diretto con la malattia, potranno accompagnare la comunità trentina, chiamata a vivere per il secondo anno consecutivo una Pasqua in isolamento a causa dell’emergenza sanitaria.

Foto: Zotta