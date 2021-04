Buona Pasqua

In questa Pasqua difficile ma di speranza, insieme ai nostri auguri, ricordiamo ancora una volta di seguire le regole della zona rossa, in vigore fino al 5 aprile, con una deroga importante, quella di poter far visita a parenti o amici una volta al giorno, nell’ambito dei confini provinciali. Da martedì 6 aprile il Trentino torna in zona arancione ma questa conquista, non va infatti vanificata durante le festività pasquali.



E fra le notizie che ci fanno sperare in una ripartenza vi sono le 875 domande presentate dal turismo e dal commercio nell’ambito dei bandi “Qualità in Trentino”, che movimenteranno circa 148 milioni di euro.

Infine una segnalazione il 3 aprile di 140 anni fa nasceva a Pieve Tesino il grande statista trentino Alcide De Gasperi.

Gli auguri arrivano dall’ufficio Stampa PAT e a questi si aggiungono per tutti voi carissimi lettori anche gli auguri della redazione di Secolo Trentino nella sua interezza. #Pasqua2021