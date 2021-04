Vaccinazioni anti Covid-19: dal 7 aprile per la fascia 70-74

Compie un altro passo avanti la campagna vaccinale trentina, a tutela delle fasce più anziane della popolazione. Dopo gli over 80 e gli over 75 (tutti i nati dal 1942 al 1946), con lo scoccare del 7 aprile si aprono le prenotazioni al Cup on line per la vaccinazione anti Covid-19 delle persone che hanno fra i 70 e i 74 anni (tutti i nati dal 1947 al 1951).

Le prenotazioni per il vaccino anti covid si effettuano sul portale del Cup online: cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid

Anche in questo caso le persone che hanno il proprio medico di medicina generale che aderisce alla campagna vaccinale possono farsi vaccinare dal proprio medico.

Per favorire il regolare flusso di accesso alle vaccinazioni si ricorda agli utenti di rispettare gli orari dell’appuntamento e di non arrivare con troppo anticipo. Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia anche di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati, che si possono scaricare a questo link: https://www.apss.tn.it/content/view/full/21033