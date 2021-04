Scuola. Bisesti: “Giunta provinciale conferma apertura scuole dell’infanzia a luglio”

“La Giunta provinciale conferma l’apertura delle scuole dell’infanzia nel mese di luglio, venendo incontro alle esigenze di molte famiglie trentine“. Lo ha precisato oggi, l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti, che ha portato all’attenzione dell’esecutivo provinciale un apposito conchiuso.

Le difficoltà di un anno scolastico in cui molte sezioni sono state e sono in quarantena e la necessità di rispondere al bisogno di tante famiglie, dopo la positiva sperimentazione avvenuta nell’estate del 2020 con le scuole dell’infanzia aperte in Trentino nel mese di luglio, hanno portato la Giunta provinciale, con il conchiuso odierno, alla scelta di attivare il servizio anche per l’estate 2021.

Il progetto vuole sostenere il valore educativo della scuola dell’infanzia, anche nel mese di luglio, con un’offerta di notevole spessore pedagogico, mantenere una continuità dello spazio educativo e scolastico, dei riferimenti degli insegnanti e della progettualità educativa.

“In quest’anno così particolare l’amministrazione provinciale è consapevole dell’impegno e della dedizione del personale che lavora nelle scuole dell’infanzia” ha poi aggiunto lo stesso Mirko Bisesti.

Con il conchiuso di oggi, viene dunque avviato il percorso organizzativo, amministrativo e di comunicazione necessario per l’apertura delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate per l’estate 2021.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)