Domenica 2 maggio ingresso gratuito ai musei trentini, necessaria la prenotazione online

Domenica 2 maggio i musei trentini pubblici ed in convenzione saranno ad ingresso gratuito, sarà però necessaria la prenotazione online. “Come indicato nella normativa nazionale, che con il decreto legge approvato giovedì scorso in Consiglio dei Ministri stabilisce le regole per le riaperture dei luoghi della cultura e dello spettacolo, i musei, come anche le pinacoteche, i parchi archeologici, i complessi monumentali e le mostre, riaprono anche il fine settimana, ma solo su prenotazione online o telefonica, che deve avvenire almeno un giorno prima” spiega l’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti, che ieri ha annunciato in Giunta la decisione di dedicare la prima domenica di maggio alla gratuità per tutti i cittadini.

La riapertura dei musei è comunque prevista dal 26 aprile e si inserisce nelle attività consentite per le zone gialle, secondo i protocolli di sicurezza già adottati prima dell’ultima chiusura: in ogni caso le visite sono disciplinate secondo le modalità indicate nei siti web istituzionali dei singoli istituti culturali.