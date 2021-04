L’Elite sex club di New York riapre dopo la pandemia. Si dice che abbia ospitato Gwyneth Paltrow

L’ELITE sex club sta tornando con il botto per i clienti in un nuovo locale a New York City “lontano da occhi indiscreti” dopo i mesi di lockdown.

L’organizzazione X-rated, che si dice abbia ospitato l’attrice Gwyneth Paltrow in passato, aprirà le porte del suo ultimo attico a Manhattan il mese prossimo.

La società segreta vuole che i membri si dirigano a una volgare festa mascherata per “battezzare” la nuova sede il 15 maggio per una “notte indimenticabile”. I biglietti per la notte esclusiva hanno un prezzo compreso tra 500 e gli 8 mila dollari, oltre alla già costosa tariffa per entrare a far parte del club dei membri privati.

“I membri che parteciperanno alla Masquerade saranno tra i primi a visitare il nostro nuovo attico”, si legge sul sito web di Snctm.

“L’elegante triplex è discretamente nascosto in uno dei quartieri d’élite di Manhattan, lontano da occhi indiscreti. Tra le sue mura, il piacere infinito è sempre a portata di mano. Alla Masquerade, soddisfiamo i tuoi desideri più profondi. Sotto la copertura di maschere, i membri sono liberi di osservare, esplorare e indulgere, aiutando i nostri devoti nella loro ricerca di battezzare la nostra nuova casa”.

“Sorseggia dal calice del piacere sensuale e abbandonati a una serata di decadenza erotica.”

La partecipazione “sarà limitata” e le persone in cerca di piacere dovranno essere vaccinate e sottoposte a screening Covid.

Il club dei membri privati ​​è diventato famoso per ospitare feste in città da Mosca a Miami, offrendo agli ospiti la possibilità di realizzare le loro fantasie sessuali più selvagge.

I candidati devono passare attraverso un rigoroso processo di valutazione in cui rivelano il loro nome, età, occupazione e fantasie erotiche.

Saranno accettati solo quelli giudicati sufficientemente attraenti ed “elitari”.

La guida al galateo del club dice che i gentiluomini devono indossare uno smoking adeguato con un papillon, mentre le donne devono essere “elegantemente vestite con abiti da sera o lingerie”.