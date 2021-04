Green Pass UE. Biancofiore (FI): “Un’ottima notizia. Spero che “Corona Pass” diventi prototipo per tutta l’UE”

“Un’ottima notizia l’approvazione del Green Pass dal parlamento europeo a schiacciante maggioranza”.

E’ iniziato così l’intervento con il quale, Michaela Biancofiore, ha voluto commentare la recente notizia dell’approvazione, da parte del Parlamento Europeo, del “certificato verde vaccinale” che dovrebbe permettere ( e favorire) gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea.

Sulla notizia, l’esponente di Forza Italia ha ricordato come appena un anno fa, l’idea che per viaggiare sarebbe servito un passaporto sanitario era inimmaginabile, constatando però, come oggi questo certificato sia fondamentale per potersi muovere in sicurezza.

“L’Italia deve andar fiera di essere stata ancora una volta pioniera in materia visto che il cosiddetto “Corona Pass” è già in funzione nella Provincia Autonoma di Bolzano, accompagnato da tamponi gratuiti per la popolazione e che spero diventi prototipo per tutta l’UE” ha aggiunto poi Michaela Biancofiore.

Dopo aver evidenziato come, probabilmente, il Corona Pass altoatesino sarà da aggiornare con le nuove regole che il Governo dovrà predisporre per consentire uniformità regionale, la parlamentare di Forza Italia ha ricordato l’importanza di rilanciare un settore chiave per l’economia come quello turistico, ribadendo come il “certificato verde vaccinale” sia un primo passo per il ritorno della popolazione alla normale quotidianità.