CSV: Corso per imparare a gestire un Ente del Terzo settore

COME CREARE UN ENTE DEL TERZO SETTORE? – CORSO ONLINE A MAGGIO 2021

La creazione di un nuovo ente non profit richiede consapevolezza e preparazione, in quanto non si esaurisce semplicemente con la compilazione dell’atto costitutivo e dello statuto, ma presuppone la comprensione dei vincoli e delle responsabilità che derivano dalla gestione dell’organizzazione.

Nonostante non sia ancora pienamente in vigore, la Riforma del Terzo Settore ha istituito un nuovo soggetto giuridico nel nostro ordinamento: l’ente del Terzo settore.

In questo percorso online di due incontri affronteremo i passi fondamentali per creare un ETS e saranno forniti ai partecipanti materiali di approfondimento sugli argomenti trattati.

QUANDO?

Il corso si compone di due incontri online gratuiti che si svolgeranno

Lunedì 24 maggio e martedì 25 marzo 2021 dalle 17:30 alle 20:30

PER CHI?

Il corso è gratuito. E’ rivolto alle persone interessate a costituire una nuova associazione sul territorio della Provincia di Trento.

Possono partecipare all’iniziativa fino ad un massimo di 20 persone.

CON CHI?

Daniele Erler, Referente Area giuridica di CSV Trentino – Non Profit Network