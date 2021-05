Coronavirus: i dati di domenica 2 maggio

Sono dati confortanti quelli che emergono dal bollettino di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, a cominciare dal fatto che non si registra nessun decesso; ma anche i contagi sono pochi: 38 su un totale di circa 1.100 tamponi analizzati. Intanto le vaccinazioni hanno superato quota 180.000 ed i guariti . Con i 120 di oggi – arrivano a quota 41.698.

Sono 26 i nuovi casi positivi al molecolare mentre quelli all’antigenico sono 12. I molecolari hanno anche confermato 37 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i casi nuovi, gli asintomatici sono 21, mentre i pauci sintomatici sono 14.

I contagi fra giovanissimi aumentano di altri 8 casi: 1 ha meno di 2 anni, 3 tra 6-10 anni e 4 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 79

Ci sono poi 2 positivi in fascia 60-69 anni, 3 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni.

Più o meno stabile la situazione negli ospedali, dove i ricoverati sono 83, di cui 20 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 5 nuovi

ricoveri e le dimissioni si sono fermate a 3.

Questi i dati dei tamponi: 878 i molecolari analizzati (514 dall’Ospedale Santa Chiara e e 364 alla Fem) e 217 i rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria

183.673 i vaccini somministrati finora (dato rilevato stamane), compresi 42.410 richiami. Le vaccinazioni finora effettuate nelle fasce d’età più mature sono le seguenti

55.811 dosi per ultra ottantenni; 42.360 dosi nella categoria 70-79 anni e 34.553 dosi in quella 60-69 anni.(gp)