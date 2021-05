Prende il via, martedì 11 maggio alle 16.30, Libri per curiosi di natura, il nuovo format dedicato ai bambini e alla natura realizzato dal MUSE – Museo delle Scienze in collaborazione con la Biblioteca comunale di Trento.

Durante l’attività – che porterà i più piccoli a immergersi nella lettura di brani che affrontano temi scientifici di volta in volta differenti, spaziando dall’affascinante mondo degli animali, alla natura, alla ricerca, alla climatologia – una bibliotecaria e un ricercatore esperti condurranno per mano i bambini alla scoperta di nuove letture e all’approfondimento scientifico dei temi trattati.

L’esordio del ciclo è affidato a Prendere il volo: storie di uccellini caduti dal nido e finiti in buone mani, di Marina Marinelli, Silvia Molinari, edito da Topipittori.

Merli, cince, passeri, balestrucci, ghiandaie, rondoni, taccole: sono i protagonisti di sette storie di uccelli in difficoltà, narrate dal momento del loro salvataggio fino alla liberazione, come in una vera e propria guida per imparare a prendersi cura di piccole creature alate. A interagire con i ragazzi saranno l’ornitologa del MUSE Francesca Rossi e Alessandra Betta, bibliotecaria.

L’evento si rivolge alle famiglie con bambini a partire dai sei anni, è gratuito senza prenotazione e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook MUSE.

***

PROGRAMMA

Tutti gli appuntamenti sono alle 16.30

Martedì 11 maggio

Prendere il volo: storie di uccellini caduti dal nido e finiti in buone mani

di Marina Marinelli, Silvia Molinari. Ed. Topipittori 2020

con Francesca Rossi, ornitologa MUSE, e Alessandra Betta, bibliotecaria

Martedì 25 maggio

La cacciatrice di fossili: Mary Anning si racconta

di Annalisa Strada. Editoriale Scienza 2019

con Massimo Bernardi, paleontologo MUSE, e Antonella Montedoro, bibliotecaria

Martedì 8 giugno

Perché la terra ha la febbre e tante altre domande sul clima

di Federico Taddia, Elisa Palazzi. Editoriale Scienza 2019

con Christian Casarotto, glaciologo MUSE, e Barbara Frinolli, bibliotecaria

Martedì 22 giugno

Lupinella. La vita di una lupa nei boschi delle Alpi

di Giuseppe Festa. Editoriale Scienza 2019

con Valentina Oberosler, zoologa MUSE, e Loretta Grisenti, bibliotecaria