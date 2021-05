Botticelli: Sgarbi e la frecciatina a Fedez

Si fa annunciare da una “succulenta” polemica la prestigiosa mostra «Botticelli Il suo tempo. E il nostro tempo» in programma al Mart di Rovereto dal 22 maggio fino al 29 agosto, nata da un’idea di Vittorio Sgarbi e Eike Schmidt (Direttore degli Uffizi) e curata da Alessandro Cecchi e Denis Isaia.

Pochi mesi fa proprio la Ferragni si è fatta immortalare agli Uffizi accanto alla «Venere» di Botticelli, testimoniando come il capolavoro dell’arte rinascimentale sia ancora oggi fonte di ispirazione per pittori, fotografi, stilisti e cosiddetti «influencer». Dal Museo è partito l’invito per la stilista, compagna del rapper Fedez, il musicista con cui lo storico e critico d’arte ha recentemente polemizzato per il suo «comizio» al concerto del Primo Maggio «Non ho mai parlato con la Ferragni – spiega Sgarbi – e non le ho mai chiesto nulla. Credo comunque che non può che sentirsi onorata di partecipare a una mostra che la affianca alla Venere di Botticelli. Se verrà, sarò ben lieto di accoglierla». Ma c’è un incomodo, ed è il compagno della stilista, il rapper Fedez. E Sgarbi non lo nasconde affatto: «L’invito, chiaramente, non è esteso a Fedez: troppo eterosessuale. La mostra, del resto, è un incontro tra donne: Venere e Chiara». Insomma, la polemica è servita.