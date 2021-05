“Il Divin Codino”. Dal 26 maggio il film su Roberto Baggio girato in Trentino

È girato in gran parte in Trentino con il sostegno della Film Commission “Il Divin Codino”, film diretto da Letizia Lamartire che ripercorre la straordinaria carriera calcistica di Roberto Baggio, in uscita il 26 maggio su Netflix.

Le riprese del film, iniziate a settembre 2020, si sono tenute in Trentino per 20 giorni, premiando così la professionalità della Trentino Film Commission e coinvolgendo un gran numero di professionisti e in generale di tutto il personale locale nella realizzazione del progetto. Inoltre il film ha ottenuto la certificazione Green Film; la produzione ha infatti adottato per la realizzazione del film il disciplinare Green Film, mettendo in atto una serie di comportamenti ecosostenibili sul set, al fine di ridurre l’impatto ambientale sul territorio.

“Attendiamo con impazienza di vedere questo film, dedicato a tutti coloro che amano il calcio, oltre che naturalmente ai fan di Baggio. La scelta del Trentino, da parte della produzione, ci ha riempito di orgoglio e siamo convinti che sia una conferma del lavoro professionale della nostra Film Commission. Lo vediamo anche nella scelta ecologica fatta con il disciplinare Green Film, ovvero l’impegno ad adottare comportamenti ecosostenibili durante le riprese che la produzione del Divin Codino ha sposato e che sempre più operatori stanno scegliendo: coniugare la cultura con la sostenibilità ambientale è la strada del futuro” ha commentato l’assessore provinciale alla cultura, Mirko Bisesti.

“Il Divin Codino” celebra l’uomo oltre il mito, con un film che segue la carriera calcistica di Roberto Baggio: partendo dagli esordi nelle fila del Lanerossi Vicenza e passando dal controverso calcio di rigore della Finale di Coppa del Mondo 1994 tra Italia-Brasile, il film ripercorre la vita di Baggio, dal suo difficile debutto come professionista fino all’addio ai campi.

Una carriera lunga 22 anni che, attraverso gli infortuni, il rapporto di amore-odio con i suoi tifosi, le incomprensioni con alcuni dei suoi allenatori e il rapporto con la sua famiglia, racconta i grandi successi sul campo di un calciatore fenomenale.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)