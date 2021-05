Festival dell’Economia: Trento si prepara alla 16^edizione

Mancano 5 giorni all’inaugurazione della 16^ edizione del Festival dell’economia di Trento, in programma dal 3 al 6 giugno e la città si veste, come di consueto, di arancione. In piazza Duomo è quasi pronta la struttura che ospiterà la libreria del Festival, immancabile punto di riferimento per il pubblico dello scoiattolo, mentre in piazza Fiera verrà allestito un maxischermo con circa 250 posti a sedere, a libero accesso, dove verranno trasmesse, a getto continuo, le varie conferenze in cui economisti, rappresentanti delle istituzioni ed esperti di fama internazionale si confronteranno sul tema: “Il ritorno dello Stato. Imprese, comunità, istituzioni”.

Si tratta della seconda edizione dallo scoppio della pandemia e anche quest’anno tutte le conferenze saranno trasmesse in streaming, ma rispetto all’edizione 2020 ci sarà la possibilità per il pubblico di seguire in presenza gli eventi, prenotando il proprio posto. Naturalmente, per ragioni di sicurezza legate al Coronavirus, i posti nelle varie sale, Teatro Sociale, Sala Depero, Sala di Rappresentanza della Regione, Palazzo Geremia e Muse, saranno limitati rispetto alla capienza complessiva.

Le prenotazioni sono partite da alcuni giorni e per molti appuntamenti vi è ancora ampia disponibilità di posti. Per prenotare, è possibile farlo fino a un’ora prima dell’inizio di ogni conferenza, occorre entrare sul sito del Festival (www.festivaleconomia.it ) e cliccare sul programma. Per ogni evento ci sarà un link che porta ad una scheda di prenotazione. Verrà chiesto il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono ed una mail, alla quale arriverà la conferma della prenotazione. Ogni persona può prenotare solamente un posto. Per accedere alle sale si dovrà indossare la mascherina chirurgica o Ffp2. Anche i giornalisti accreditati, per partecipare in presenza, dovranno prenotarsi il posto. La prenotazione può essere effettuata anche se i posti sono esauriti, perché verrà creata una lista d’attesa da utilizzare in caso di rinunce.

Il Festival dell’Economia di Trento è promosso dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Trento e dall’Università degli Studi di Trento. Progettato dagli Editori Laterza.

