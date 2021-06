Ambiente, Roscani (GN-FdI): plastica è emergenza mondiale, con SUP penalizziamo Made in Italy

“Oggi, 5 giugno, si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Noi di Gioventù Nazionale siamo molto sensibili a questo tema e siamo preoccupati per la nuova direttiva europea Single Use Plastic (SUP), che prevede di ridurre i rifiuti plastici mediante una progressiva tassazione con dazi per chi non rispetta l’ambiente. Nonostante siamo a favore della riduzione del danno ambientale causato dalla plastica in eccesso, troviamo assurda questa norma perché, in questo modo, verrà favorito il commercio di un paese come la Cina, maggiore produttore di plastica al mondo, che produce con metodi che non tengono conto dell’inquinamento e che si troverebbe a vendere un prodotto con un costo molto più basso rispetto ai suoi concorrenti Europei come l’Italia.

Pertanto, chiediamo l’introduzione di una tassa sui beni esteri prodotti senza rispettare il nostro pianeta, per non permettere che le nostre eccellenze Made in Italy arrivino a competere sul mercato mondiale penalizzate in partenza. È inaccettabile far passare il messaggio che la cura dell’ambiente non sia una priorità a livello mondiale.”

Così Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.