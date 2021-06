Grandi Carnivori in poco spazio

Ampio spazio per orsi e lupi o ben curato allevamento alpino e di montagna? Entrambi non sono possibili! Negli ultimi giorni e settimane sono stati segnalati un aumento delle segnalazioni di danni di animali e saccheggi di alveari da parte di grandi carnivori.

Il comprensorio Süd-Tiroler Freiheit della Val Pusteria osserva con grande preoccupazione che in Alto Adige la selvaggina predatoria su larga scala sta avanzando e che di fatto non è in vista alcuna soluzione. Attraverso incontri con l’Associazione Cacciatori, l’Associazione Agricoltori e l’Associazione Allevatori di Piccoli Animali, l’Alto Adige ha ottenuto molte informazioni sull’argomento. Anche i consigli comunali di Süd-Tiroler Freiheit hanno recentemente introdotto delibere per mantenere le aree comunali libere da lupi e orsi.