Fratelli d’Italia e Gioventu’ Nazionale ricordano la giornata mondiale della lotta a Dipendenze e consumo di droghe alla terrazza panoramica di Sardagna

Fratelli d’Italia del Trentino oggi ha ricordato la giornata mondiale della lotta alle dipendenze e al consumo di droghe. Su iniziativa del Dipartimento Dipendenze e Terzo settore, con la compartecipazione di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale strettamente uniti, il Circolo “Città di Trento” ha organizzato l’iniziativa nello splendido scenario della terrazza panoramica di Sardagna.

Luogo simbolico da cui lo sguardo abbraccia tutti i quartieri e le zone più diverse del capoluogo, ma idealmente anche tutto il nostro Trentino.

Alla presenza della Stampa e con la realizzazione di una diretta facebook, l’evento è stato introdotto e condotto da Roberto Biscaglia, nella duplice veste di Commissario Provinciale facente funzioni e di Presidente del Circolo di Trento.

Sono intervenuti: Francesco Barone, per il Dipartimento Dipendenze e Terzo Settore. Il Consigliere Provinciale Katia Rossato. Il Capogruppo in Comune di Trento Pino Urbani, i Consiglieri Comunali Cristian Zanetti e Daniele Demattè. Ha concluso il Consigliere Circoscrizionale del Centro Storico Giacomo Mason, rappresentante Universitario della Facoltà di Economia.

Molti i punti affrontati dagli intervenuti che possono essere ascoltati nella diretta FB nella pagina del Circolo di FdI “Città di Trento”. Vogliamo qui solo sottolineare il grande ringraziamento che abbiamo rivolto, tramite le parole del Capogruppo Urbani, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, all’ Arma dei Carabinieri ed alla Polizia Locale per il loro costante impegno e sacrificio, giorno e notte, al Servizio della collettività.