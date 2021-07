Vaccini. Giunta sigla accordo coi pediatri trentini per la fascia 12-15 anni

In concomitanza con il via alle prenotazioni per la fascia dai 12 ai 15 anni (giunte alle 18.00 di ieri a quota 1.126, su un bacino di circa 20.000 aventi diritto) diventa operativo l’accordo con i medici pediatri di libera scelta per il loro coinvolgimento nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Trentino.

L’intesa è stata siglata dalla Giunta provinciale con l’Organizzazione sindacale dei professionisti, una settantina in tutto il territorio provinciale. Un importante passo nella direzione già percorsa con l’analogo accordo sottoscritto a gennaio con i medici di medicina generale.

“Si tratta di un’ulteriore intesa per l’avanzamento della campagna vaccinale in Trentino che guarda nello specifico al fondamentale contributo che possono dare i pediatri di libera scelta per il successo dello sforzo di immunizzazione della popolazione trentina. L’adesione dei professionisti, punto di riferimento per le famiglie in tutto il territorio provinciale, rappresenta un fattore virtuoso per garantire la protezione degli adolescenti. Con un beneficio per l’intera comunità, anche in relazione alla prossima stagione autunnale e all’andamento della pandemia verso la quale non dobbiamo abbassare la guardia” afferma l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana.

Sulla base dell’Accordo, i pediatri potranno, su base volontaria, rendersi disponibili a vaccinare i loro assistiti e gli assistiti dei pediatri associati presso i propri ambulatori sul territorio, secondo i criteri di priorità indicati dallʼAzienda provinciale per i servizi sanitari, in coerenza con le indicazioni nazionali e provinciali.

Con l’intesa sottoscritta, nei prossimi giorni gli utenti interessati potranno rivolgersi non solo ai Centri vaccinali dell’Apss ma anche al proprio pediatra di fiducia, se disponibile. L’elenco dei pediatri che aderiranno alla campagna vaccinale sarà pubblicato sul sito dell’Azienda sanitaria non appena verificate le disponibilità dei professionisti.

La Provincia autonoma di Trento e l’Azienda sanitaria confidano nella partecipazione attiva dei pediatri, in quanto tali professionisti, grazie al rapporto di fiducia con le famiglie, potranno avere un ruolo fondamentale sia nel supportare i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli, sia nell’incrementare la copertura vaccinale della popolazione, per la loro presenza capillare sul territorio.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)