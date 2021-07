Premio “Euregio Innovazione 2021“, iscrizioni fino al 28 luglio

Le Giornate del Tirolo si svolgeranno dal 21 al 22 agosto.

Possono partecipare imprenditori e collaboratori (ad esempio: inventori, sviluppatori, gestori di progetto) che hanno concepito e/o applicato innovazioni di prodotti, processi o servizi innovativi nell’ambito delle “Soluzioni energetiche sostenibili nello spazio alpino” e lavorano presso un’impresa, un’università, o un istituto di ricerca presente sul territorio dell’Euregio oppure lavorano presso un’impresa, un’università, o un istituto di ricerca del resto del mondo ma provengono dal territorio dell’Euregio.I primi tre premi comprendono un coaching congiunto da parte delle agenzie di sviluppo del valore di 5.000 euro per vincitore; inoltre, sarà erogato un importo da 5.000 a 10.000 euro come premio in denaro. E’ possibile iscriversi fino al 28 luglio 2021.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina internet: www.euregio.info/innovation