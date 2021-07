Torna “Benvenuti al Parco”. Il programma di Rai Radio 1 sulle aree protette del Trentino

Torna per la quinta edizione dagli studi del Trentino Alto Adige di Rai Radio 1 la trasmissione “Benvenuti al Parco”, condotta dal giornalista Daniele Benfanti, che conduce l’ascoltatore alla scoperta delle aree protette del Trentino.

Il programma avrà come tema le aree protette del Trentino, partendo dai tre grandi Parchi che costituiscono i capisaldi del sistema, Parco Naturale Adamello Brenta, Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, Parco Nazionale dello Stelvio – Settore Trentino, arrivando sino alle Reti di Riserve che puntellano tutto il territorio provinciale.

Inizierà domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 13.20 circa, la prima puntata che per l’occasione sarà dedicata al tema stagionale per eccellenza: l’estate.



Marco Pontoni, Walter Taufer e Antonella Faoro, che curano la comunicazione dei tre parchi, affiancheranno il giornalista Daniele Benfanti alla conduzione, così da interpretare di volta in volta i temi-chiave scelti per ogni puntata.

Grazie anche alla presenza di vari ospiti, per la durata di circa 13 puntate, si parlerà anche di sviluppo sostenibile, di tutela attiva, di sentieri, fiori, fauna, Dolomiti UNESCO e così via.

In ogni puntata, vi sarà anche un approfondimento sulle Reti di riserve. Si inizia domani, con ospite Luca Pedrotti, responsabile scientifico del Parco dello Stelvio.

La trasmissione andrà in onda ogni mercoledì fino al 30 settembre su Rai Radio 1 a diffusione regionale alle ore 13.20.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)