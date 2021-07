UE sempre più “green”. Von der Leyen: “Oltre 500 miliardi di euro saranno destinati a progetti verdi e digitali”

“Oltre 500 miliardi di euro saranno destinati a progetti verdi e digitali in tutta l’Ue”.

A dirlo è stata la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che, intervestitata dall’ANSA, ha svelato quali sono i prossimi piani dell’UE in materia di sostenibilità e digitalizzazione.

La Presidente Von der Leyen ha poi specificato come a queste cifra andranno aggiunti tutti gli investimenti delle singole nazioni e dei privati, specificando: “A questo importo vanno poi aggiunti gli investimenti nazionali e privati. E’ un autentico piano Marshall verde, che farà sorgere nuovi mercati e spalancherà gigantesche opportunità economiche, per l’Europa e per l’Italia”.

Prima di concludere l’intervista, Ursula Von der Leyen ha sottolineato come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) italiano abbia un’autentica matrice “green”, aggiungendo come il 37% di NextGenerationEU Italia supporterà la transizione verde del paese.

“Ma adesso gli investimenti e le riforme previste dal piano devono trasformarsi in realtà”, ha infine concluso la Presidente della Commissione Europea.