Covid. Topolino obbliga i suoi dipendenti a vaccinarsi

La Walt Disney Company ha dichiarato venerdì che richiederà a tutti i dipendenti stipendiati e non sindacali di essere completamente vaccinati contro il coronavirus entro la fine di settembre. A comunicarlo la Cnbc in un’apposita dichiarazione.

I dipendenti che stanno ancora lavorando da casa dovranno fornire la verifica della vaccinazione prima di tornare in qualsiasi sito Disney, compresi i parchi a tema e gli uffici. La Disney ha affermato di aver avviato conversazioni con i sindacati che rappresentano gli altri suoi dipendenti, in particolare quelli che lavorano nei suoi parchi a tema.

Questa politica è stata messa in atto dopo che i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno invertito la rotta e hanno raccomandato alle persone completamente vaccinate di ricominciare a indossare maschere al chiuso in luoghi con alti tassi di trasmissione di Covid. Questi punti caldi includono stati come la California e la Florida, dove si trovano i parchi americani della Disney.

Il CDC ha avvertito giovedì che la variante delta che si sta diffondendo in tutto il paese è contagiosa come la varicella. Ha anche una finestra di trasmissione più lunga rispetto al ceppo originale di Covid-19 e può far ammalare le persone anziane, anche se sono state completamente vaccinate.

Funzionari sanitari hanno affermato che i leader federali e statali dovrebbero comunicare al pubblico i benefici della vaccinazione, aggiungendo che i vaccini contro il Covid riducono il rischio di malattie gravi e morte “10 volte o più” e riducono il rischio di infezione “3 volte”.

I vaccini prevengono oltre il 90% delle malattie gravi, ma possono essere meno efficaci nel prevenire l’infezione, hanno affermato, rendendo più probabile la diffusione della comunità tra i vaccinati. Il documento afferma che ogni settimana si verificano 35.000 infezioni sintomatiche tra 162 milioni di americani vaccinati.

Altre aziende che hanno istituito nuove politiche di vaccinazione includono Google , Facebook e Walmart .