Il Molise è la Regione con la più alta densità di medaglie olimpiche a Tokyo 2020

L’Italia sta conquistando sempre più medaglie e ormai sta per superare il record toccato alle Olimpiadi di Roma del 1960, quando gli Azzurri, quando le medaglie totali furono 36, quota raggiunta oggi con l’oro di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia femminile.

Ma quali sono le regioni che hanno contribuito di più a questi incredibili successi? Il “medagliere regionale” vede in testa la Lombardia, con 4 atleti premiati con la medaglia d’oro – contando anche Marcell Jacobs nato in Texas ma cresciuto a Desenzano del Garda – 4 argenti e 8 bronzi. Al secondo posto la Puglia con tre ori, di cui due nella marcia, conditi da due argenti. Chiude il podio il Veneto con un oro, due argenti e due bronzi. A secco di medaglie solo 4 regioni: la Valle d’Aosta, l’Abruzzo, la Basilicata e la Calabria.

Se andiamo però a vedere il medagliere “pro capite” le cose cambiano: in Molise un abitante ogni 296.547 ha raggiunto una medaglia, toccando così il più basso rapporto medaglie/abitanti grazie al bronzo nel Judo di Maria Centracchio. Sul podio anche il Friuli-Venezia Giulia (1/299.688) e la Puglia (1/785.386). E nel resto d’Europa?

La regione con più medaglie è l’Ile-de-France, la regione che circonda Parigi, mentre quella più “densamente medagliata” è la Greater Glasgow, con 4.5 medaglie ogni milione di abitanti. Per far capire il rapporto, il Molise primo in Italia è a 3.3 medaglie per milione. Sul podio europeo ci sono anche la regione di Budapest (4.0 per milione) e la Macedonia Occidentale, regione greca con capoluogo Kozani che si è fermata a 3.8 medaglie per milione.

C’è posto anche per il Trentino-Alto Adige in queste speciali classifiche: nel medagliere per regioni è all’ottavo posto pari merito con le Marche, grazie agli ori conquistati dal roveretano Ruggero Tita (in coppia con Caterina Banti) nella Vela e dal marchigiano Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Nel medagliere “pro capite”, invece, il Trentino si classifica nono in Italia con un medagliato su 1.078.460 abitanti.