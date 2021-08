Alex Marini (M5S): Il Ministero degli Esteri concede il patrocinio alla fondazione dedicata alla memoria di Padre Kino

Il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana si unisce alle autorità locali e alle rappresentanze di Messico, Cile e Stati Uniti nel commemorare la figura di Padre Eusebio Chini. Rispondendo ad una lettera di richiesta inoltrata dal consigliere provinciale trentino Alex Marini, il Ministro Luigi Di Maio ha infatti confermato che il dicastero a lui affidato concederà il patrocinio e l’utilizzo del logo ministeriale alla fondazione dedicata alla memoria di Padre Kino che potrebbe essere istituita da parte dell’associazione intitolata al missionario gesuita, dal Comune di Predaia e dalla Provincia di Trento.

“Sono molto soddisfatto che il Ministro abbia prontamente dato sostegno alle celebrazioni per Padre Kino – afferma il consigliere provinciale Alex Marini – si tratta di un riconoscimento assolutamente meritato per la vita di un uomo che ha compiuto grandissime imprese e che è oggetto di vera a propria venerazione in Messico e negli Stati Uniti. In Italia la figura di Padre Kino era sempre passata in secondo piano. La grande attività e l’impegno profuso negli ultimi anni dai membri dell’associazione culturale Padre Eusebio F. Chini hanno però contribuito a cambiare le cose, facendo breccia anche a livello istituzionale. Proprio nell’ultima sessione di Consiglio ho ottenuto l’approvazione di un ordine del giorno che porterà la Provincia a onorare la memoria di Padre Kino e ieri il ministro Di Maio ha a sua volta dato il patrocinio dello Stato alle celebrazioni che si terranno domani. Speriamo che questo possa essere un buon viatico per far conoscere meglio le opere di Padre Kino anche in Trentino e nel resto d’Italia”.