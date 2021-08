Coronavirus: dal bollettino di sabato 7 agosto 2021

Anche oggi zero decessi covid in Trentino – sono 33 giorni continuativi – mentre sono 44 i nuovi contagi rilevati nelle ultime ore secondo il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: si tratta di 15 nuovi casi positivi al molecolare e 29 all’antigenico. I molecolari hanno anche confermato 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Negli ospedali i ricoverati per coronavirus sono 18, di cui 1 in rianimazione.

Fra i nuovi casi positivi troviamo anche 4 bambini fra i 6 ed i 10 anni, 2 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni.

Salendo alle fasce più anziane, ci sono 4 nuovi casi in fascia 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni.

Ieri purtroppo altre 6 persone hanno dovuto ricorrere all’ospedale, dove non si è registrata alcuna nuova dimissione nelle ultime 24 ore.

I tamponi molecolari analizzati ieri dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa sono stati 362; quelli antigenici 3.378.

Questa mattina le vaccinazioni sono arrivate a 598.685 vaccini, di cui 256.006 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 67.027 dosi, mentre nella categorie 70-79 anni e 60-69 anni le somministrazioni sonno state rispettivamente 89.726 e 104.946.

Un ultimo dato infine relativo ai guariti: ce ne sono altri 34, per un totale di 44.877.(gp)