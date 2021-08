Caldo. In Trentino attesi per il fine settimana sino a 35 gradi

Caldo in arrivo anche in Trentino.Nel fondovalle attese temperature attorno ai 35 gradi. Temperature massime attorno ai 35 gradi nel fondovalle sono attese in Trentino nel fine settimana di Ferragosto. Il cielo sarà per lo più sereno, anche se, soprattutto in montagna, saranno possibili brevi rovesci o temporali, specie nel pomeriggio o alla sera. Queste le previsioni di Meteotrentino per i prossimi giorni.

Dunque l’ondata di caldo che sta interessando tutta la Penisola arriverà anche in provincia con temperature massime superiori di circa 5 gradi rispetto alla media del periodo, ma lontano dai picchi record del 15 agosto 1974 o dell’11 agosto del 2003 quando la temperatura registrata nella stazione di Trento – Laste superò i 39 gradi. Nel fondovalle, inoltre, si assisterà al fenomeno delle cosiddette “notti tropicali” con temperature minime superiori ai 20 gradi. Da lunedì tempo maggiormente instabile con qualche temporale che dovrebbe portare più fresco sul Trentino.