Incremento organico

La Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta a potenziare l’organico dell’Agenzia dellavoro, attraverso la procedura concorsuale attualmente in corso, prevedendo la progressiva assunzione sulla base della graduatoria finale di un numero ulteriore di persone rispetto a quello previsto dal bando, utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dal PNRR.

Negli istitut scolastici il Dipartimento istruzione si impegna ad impartire all’APRAN le direttive necessarie per la modifica, in sede di contrattazione collettiva, dei criteri d’accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico stabiliti dall’allegato A/2018 ai sensi dell’articolo 28 dell’accordo di revisione del CCPL datato 4 ottobre 2018, al fine di consentire l’assunzione a tempo determinato anche di candidati in possesso del titolo di accesso precedente, il diploma di licenza media, congiunto al servizio prestato negli istituti.