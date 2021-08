A Levico “NoteRosa”, concerto di musica classica

Il progetto dal nome “NoteRosa”, è un duo violino e pianoforte per composizioni al femminile. Se si chiedesse ad appassionati di musica, a studenti di conservatorio o anche ad affermati musicisti di citare compositori del passato quasi sicuramente le risposte sarebbero nomi di celebri uomini come Beethoven, Mozart, Schubert. È questa consapevolezza il punto di partenza del duo “NoteRosa”. Per troppo tempo composizioni di grande bellezza e intensità firmate da mani e menti femminili sono state messe da parte e talvolta dimenticate. La freschezza delle idee compositive che emergono dai lavori di autrici come Cècile Chaminade, Pauline Viardot e Lili Boulanger è di grande valore.Monica Maranelli e Priyanka Ravanelli hanno deciso di tradurre questa consapevolezza in qualcosa di positivo e propositivo, riscoprendo l’intensità della musica al femminile.Dopo anni di studio, perfezionamento e concerti su palcoscenici nazionali e internazionali hanno deciso di unire la loro professionalità, sensibilità e passione al fine di dare nuova voce alle compositrici, diffondendo le loro creazioni ad un nuovo e più ampio pubblico.Prenotazione: via mail parco.levico@provincia.tn.it oppure al telefono allo 0461 727700 (Apt Valsugana) o 0461 49 5788 (Parco di Levico).Programma completo:http://www.naturambiente.provincia.tn.it/binary/pat_ripristino/evidenza/PROGRAMMA_Vivere_il_parco_2021.1622712509.pdfPer informazioni:Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale

Provincia autonoma di Trento

Tel. 0461 495788 (Parco di Levico) 0461 496123 (segreteria)

e-mail: parco.levico@provincia.tn.it

http://www.naturambiente.provincia.tn.it/parco_levico/

facebook: parco delle terme di Levico

Instagram: Parco delle Terme di Levico (@parcolevico)