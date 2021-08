Ferragosto bollente: +18% di escort al lavoro

Ecco le prime 20 province con aumento di presenza tra giugno e luglio 2021: Ogliastra (+50%), Monza e Brianza (+46%), Imperia (+43%), Matera (+33%), Torino (+32%), Lecce (+31%), Potenza, Crotone, Cagliari, Rimini, Rieti, Benevento, Varese (+30%), Trapani, Livorno, Savona (+29%), Cosenza (+28%), Trieste, Lodi (+27%), Lucca (+26%).

Dunque, anche le escort vanno in vacanza, ma non nel 2021. Negli anni precedenti il settore registrava una domanda dei clienti nettamente più elevata rispetto all’offerta delle escort disponibili a lavorare.

Ogni giorno su Escort Advisor si trovano in media 20.000 escort con recensioni, attive nella propria città e recensite dagli utenti. Circa il 70% delle escort che si pubblicizzano online in Italia ha almeno una recensione su Escort Advisor, in alcune province anche il 90%. Questo permette di delineare le tendenze generali del settore, come le “migrazioni” del periodo estivo nei luoghi di villeggiatura.