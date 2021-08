Condurre la bici a mano in zona pedonale a Ortisei

Su proposta dell’assessore alla mobilità Stefan Kasslatter si è deciso in giunta comunale di Ortisei che le bici devono essere condotte a mano nella zona pedonale.

Questa decisione è stata presa dopo che si sono verificati diversi episodi di ciclisti che andavano ad alta velocità spanventando e mettendo così in pericolo i pedoni.

In alternativa è possibile passare in bici dietro la zona pedonale per la via Pedetliva. Ma anche li si prega di andare con prudenza.

Stefan Kasslatter

Assessore alla Mobilità del Comune di Ortisei