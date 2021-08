Green pass: Colombini (Cisl) – Bisogna trovare una soluzione con la contrattazione aggiornando i protocollli sulla sicurezza

“È una presa di posizione discutibile quella di Palazzo Chigi sull’obbligo del Green Pass anche nelle mense aziendali. Occorre affrontare questo tema delicato attraverso la contrattazione tra aziende e sindacati aggiornando i Protocolli sulla sicurezza per introdurre in modo graduale il Green Pass anche nei luoghi di lavoro”.

Lo dichiara il Segretario Confederale della Cisl, Angelo Colombini, responsabile della sicurezza sul lavoro. “La contrattazione è per noi lo strumento migliore per tutelare anche coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute e per rilanciare una campagna di informazione sull’importanza della vaccinazione nei luoghi di lavoro. La legge può intervenire successivamente come nei precedenti Protocolli che tra l’altro hanno garantito e garantiscono ancora bene la sicurezza tra le persone che lavorano e mangiano insieme nelle aziende ed in tutti i luoghi di lavoro”.