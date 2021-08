Scuola/De Rita: “Una scuola su due non ha il certificato di agibilità. Il PNRR è una straordinaria occasione di investimento sul futuro, ma non basta: serve una capacità di immaginare il futuro”

(A.P.) De Rita: “Una scuola italiana su due non ha il certificato di agibilità. Anche la scuola come luogo ha uno spirito che deve essere restituito. La scuola, come luogo, deve essere in grado di trasferire il senso del futuro. Costruire un luogo rende il senso dello sviluppo. Il PNRR è una straordinaria occasione di investimento sul futuro, ma non basta: serve una capacità di immaginare il futuro. Serve uno sforzo individuale e collettivo per mettere in moto queste risorse”. È quanto dichiarato dal Direttore Generale del Censis, Giorgio De Rita, in occasione dell’incontro “INVESTIRE IN EDUCAZIONE OGGI VUOL DIRE SCOMMETTERE SULL’ALLEANZA SCUOLA-LAVORO”, oggi al Meeting di Rimini.