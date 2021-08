Il ritorno del lockdown spaventa l’economia tedesca ed europea

Il Covid preoccupa ancora l’economia europea e tedesca in vista di possibili restrizioni a partire dal prossimo autunno.

Questo quanto in sostanza affermato dalla Banca federale tedesca che nel suo rapporto mensile pubblicato lunedì ritiene che la ripresa della pandemia di coronavirus potrebbe lasciare effetti inaspettati sull’economia del paese in autunno.

La Bundesbank ha osservato che il governo potrebbe attuare alcune misure di restrizione legate al coronavirus nel terzo trimestre se il numero di infezioni registrate giornalmente continua ad aumentare. Tuttavia, è improbabile che le restrizioni siano dure a causa del ritmo della campagna di vaccinazione COVID-19.

Commentando la crescita economica, la Bundesbank ha affermato che la crescita del PIL potrebbe scendere al di sotto dei valori stimati nel 2021. L’economia tedesca ha chiuso il secondo trimestre dell’anno aumentando dell’1,5% su base trimestrale.

I mercati sono piuttosto spaventati anche dalla possibilità di una riduzione dell’intervento pubblico nell’economia.

Dopo la piccola paura che abbiamo visto la scorsa settimana dopo il resoconto di FOMC ed i commenti sulla possibile riduzione degli stimoli nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, i mercati hanno recuperato benzina e mettere in chiaro che, per ora, alcuna correzione sta servendo di prezzo riaccumulo. Per dire chiaramente che non si tratta di un capriccio, il programma di acquisti non è stato ancora ridotto e, infatti, il bilancio della FED non fa altro che stabilire nuovi record.

Sappiamo che la riduzione degli acquisti di obbligazioni da parte delle banche centrale causerà i rendimenti dei titoli di crescita della redditività con la conseguente punizione ai mercati azionari, tuttavia, ci aspettiamo che il mercato a sconto il potenziale della politica poco poco a poco restrittiva.

La Federal Reserve e la Bank of England saranno probabilmente le prime banche centrali delle economie G4 – gli Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone e nell’area dell’euro – a ridurre gradualmente la loro enorme stimolo monetario.

