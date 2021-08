E l’aeroporto di Kabul è un “obiettivo molto attraente” per ISIS-K, Al Qaeda

Le osservazioni arrivano mentre scene caotiche si sono svolte all’aeroporto dove migliaia sono ancora in attesa di fuggire con il paese. Il messaggio all’Occidente è che il tempo per il corridoio di uscita non sarà allungato. Questo il sunto del messaggio talebano agli USA.

Il primo messaggio a Biden si traduce in instaurazione del regime dal primo di settembre: per la stampa il contatto più recente viene da Doha, in Qatar, riguarda il “Rapporto speciale”: il responsabile americano Adam Schiff ha affermato che l’aeroporto di Kabul potrebbe essere un obiettivo di attacchi terroristici da parte dell’ISIS-Khorasan e di Al Qaeda mentre le truppe statunitensi e alleate sul campo tentano di evacuare migliaia di persone in fuga.

Il democratico della California teme che i gruppi fuori dai cancelli potessero “causare il caos che potrebbe prolungare la permanenza degli Stati Uniti in un modo che ISIS-K ritiene possa soddisfare i loro interessi”.

“È un rischio reale, penso, per i nostri aerei, per il nostro personale, per le persone che si sono radunate intorno all’aeroporto”, ha detto Schiff.

50 mila le persone salvate. Oltre tremila sono americani.

Ma altre migliaia attendono l’evacuazione, portando alcuni a ipotizzare che l’operazione potrebbe dover continuare dopo la scadenza del 31 agosto.

Tale estensione non sarebbe stata ben accolta dai talebani, quando la notizia (così essendo le cose) di un tempo supplementare è stata diffusa.

Ci saranno conseguenze gravi han detto, se gli Stati Uniti prolungassero l’operazione fino a settembre.

“Se gli Stati Uniti o il Regno Unito dovessero chiedere più tempo per continuare le evacuazioni, la risposta è no”, ha detto il portavoce dei talebani Suhail Shaheen. “O ci sarebbero conseguenze.”

I cambiamenti fulminei in Afghanistan stanno costringendo l’amministrazione Biden a confrontarsi con la prospettiva di una rinascita di al-Qaeda, il gruppo che ha attaccato l’America l’11 settembre 2001, mentre gli Stati Uniti stanno cercando di fermare estremismo violento in patria e attacchi informatici da Russia e Cina.

Con il rapido ritiro delle forze statunitensi e l’ascesa dei talebani in Afghanistan, “Penso che al-Qaeda abbia un’opportunità, e ne approfitteranno”, ha affermato Chris Costa, che era direttore antiterrorismo nella amministrazione Trump.

“Questo è un evento galvanizzante per i jihadisti di tutto il mondo”.