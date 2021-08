Se una fontanella fa la differenza, di Elena Gabardi

“Solidarietà”, non si sente parlare d’altro, una parola che campeggia su giornali e telegiornali, declamata in più e più occasioni, soprattutto in questa stagione di sconvolgimenti climatici e politici. L’abbiamo letta e sentita così tanto da farcela sembrare scontata: chi di noi non si sente solidale con le persone colpite da nubifragi o altre tragedie?

Non vedendo mani alzate, la risposta pare ovvia, un po’ meno la domanda: essere solidale, che significa?

Il principale riferimento per la lingua italiana, Treccani, riporta: «L’essere solidario o solidale con altri, il condividerne le idee, i propositi e le responsabilità.»

Subito si mette in chiaro un punto: solidarietà si accompagna a responsabilità.

E continua: «In senso più ampio, su un piano etico e sociale, rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno che collega i singoli componenti di una collettività nel sentimento appunto di questa loro appartenenza a una società medesima […].»

La solidarietà si esprime, quindi, nella responsabilità e nel reciproco sostegno, in cui trova il suo compimento: è una forma di impegno etico e sociale a favore di altri, che implica uno sforzo attivo e gratuito. Senza l’agire è di fatto svuotata di valore e dell’impegno che le sono intrinseci, una solidarietà “da salotto”, potremmo dire, che si esaurisce in un atteggiamento di benevolenza e vacua comprensione.

Questa riflessione sgorga – è il termine adatto, davanti ad una fontana in legno, costruita a mano e regalata a delle ragazze e ragazzi con autismo. La dedica incisa “Noi per loro” è forse il sunto dei pensieri poc’anzi espressi: la solidarietà è un legame, crea e alimenta relazioni di aiuto materiale e morale tra le persone che si riconoscono appartenenti ad una unica collettività, che per crescere nel modo migliore deve saper accogliere e proteggere ogni individuo, riconoscendo quanto il valore di ciascuno sia importante per il benessere di tutti. È alla base dello sviluppo di una società armoniosa, basata sui valori di interdipendenza, condivisione e cooperazione, come la storia del nostro passato ci insegna.

Un sentito ringraziamento alla ditta Biasi Legno di Biasi Sergio di Coredo (TN), che ha stupito i ragazzi di Casa “Sebastiano” con questo bel gesto, uno sforzo attivo e gratuito in pieno spirito solidale, bello e apprezzato soprattutto nelle calde giornate di lavoro in campo con il progetto di “agricoltura sociale” con Agricola Predaia Società Benefit.

«Ci voleva proprio!» parola di Ylenia S.

