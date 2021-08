LE PAROLE GIUSTE Cosa dire e cosa NON dire ai nostri bambini in tutte le situazioni della vita quotidiana

Perché ai nostri figli è meglio dire ‘sarò felice di rivederti’ piuttosto che ‘mi

manchi’?

Come diceva Platone: ‛Le parole mal pronunciate fanno male all’anima’. Tutti

siamo sensibili alle parole, quando ci rassicurano e ci rallegrano e anche quando

ci aggrediscono e ci paralizzano. Per questo motivo, usare parole giuste, vere,

affettuose e rasserenanti è una chiave fondamentale dell’educazione, dalla culla

all’età adulta, per dare ai bambini gli strumenti adatti a diventare persone felici,

responsabili e capaci di amare.

Attraverso l’esame di tante possibili situazioni quotidiane, questo saggio propone

un filo conduttore, un metodo preciso di ascolto, dialogo e risposta ai

comportamenti infantili. Per ciascuna situazione offre consigli pratici – corredati

di chiare e sintetiche spiegazioni sulla psicologia infantile – composti da frasi da

dire, frasi da non dire, obiettivi e stratagemmi. Un manuale semplice ed efficace

per interagire con i figli e aiutarli a collaborare, una guida preziosa per sostenere

genitori e educatori nel loro compito più importante e delicato: comunicare con i

bambini.

Dall’indice: