Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “E la chiamano estate” condotta da Roberta Feliziani su Cusano Italia Tv, esponendo il proprio punto di vista in merito alla possibilità che possa essere prevista una terza dose di vaccini anti Covid.

Pregliasco ha iniziato il suo intervento parlando proprio della protezione del vaccino: “Questo vaccino non ci dà la protezione sul lungo periodo, è una cosa che sapevamo anche per quanto riguarda gli altri coronavirus. Ad oggi gli studi ci dicono che dopo 6 mesi inizia ad esserci una perdita del 10% della capacità protettiva. A 9 mesi c’è un ulteriore calo”.

Proseguendo nel delicato tema della protezione che offrono i vaccini anti Covid, il virologo ha aggiunto: “Il discorso è andare a valutare se possiamo accontentarci della protezione residua o rialzarla attraverso dei booster che hanno dimostrato di aumentare la protezione. In questo momento, con la variante delta ampiamente presente, si è deciso di rinforzare i soggetti più fragili”.

Su un eventuale richiamo generalizzato, il direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano, ha concluso: “Vedremo come andrà questo inverno, a seconda della situazione verrà riproposto un richiamo generalizzato oppure ci si accontenterà di fare un richiamo solo per i soggetti più a rischio. Confido che ci possa essere, se sarà necessario, un aggiornamento della composizione dei vaccini in base alle varianti come accade ogni anno per l’influenza”.