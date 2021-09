Mostra del cinema di Venezia 78* i premi

Assegnati dalle quattro giurie internazionali nel corso della Cerimonia di premiazione (sabato 11 settembre, ore 19.00).

VENEZIA 78

La Giuria di VENEZIA 78, presieduta da Bong Joon Ho e composta da Saverio Costanzo, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander Nanau e Chloé Zhao, dopo aver visionato i 21 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:

LEONE D’ORO per il miglior film a:

L’ÉVÉNEMENT

di Audrey Diwan (Francia)

LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a:

È STATA LA MANO DI DIO

di Paolo Sorrentino (Italia)

LEONE D’ARGENTO – PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a:

Jane Campion

per il film THE POWER OF THE DOG (Nuova Zelanda, Australia)

COPPA VOLPI

per la migliore interpretazione femminile a:

Penélope Cruz

nel film MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar (Spagna)

COPPA VOLPI

per la migliore interpretazione maschile a:

John Arcilla

nel film ON THE JOB: THE MISSING 8 di Erik Matti (Filippine)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:

Maggie Gyllenhaal

per il film THE LOST DAUGHTER di Maggie Gyllenhaal (Grecia, USA, Regno Unito, Israele)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:

IL BUCO

di Michelangelo Frammartino (Italia, Francia, Germania)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI

a un giovane attore o attrice emergente a:

Filippo Scotti

nel film È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino (Italia)

ORIZZONTI

La Giuria ORIZZONTI, presieduta da Jasmila Žbanić e composta da Mona Fastvold, Shahram Mokri, Josh Siegel e Nadia Terranova dopo aver visionato i 19 lungometraggi e i 12 cortometraggi in concorso, assegna i seguenti premi:

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a:

PILIGRIMAI (PILGRIMS)

di Laurynas Bareiša (Lituania)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a:

Éric Gravel

per il film À PLEIN TEMPS (Francia)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a:

EL GRAN MOVIMIENTO

di Kiro Russo (Bolivia, Francia, Qatar, Svizzera)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE ATTRICE a:

Laure Calamy

nel film À PLEIN TEMPS di Éric Gravel

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR ATTORE a:

Piseth Chhun

nel film BODENG SAR (WHITE BUILDING) di Kavich Neang (Cambogia, Francia, Cina, Qatar)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:

Peter Kerekes, Ivan Ostrochovský

per il film CENZORKA (107 MOTHERS) di Peter Kerekes (Repubblica Slovacca, Repubblica Ceca, Ucraina)

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a:

LOS HUESOS

di Cristóbal León, Joaquín Cociña (Cile)

VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE EUROPEAN FILM AWARDS 2021 a:

FALL OF THE IBIS KING

di Josh O’Caoimh, Mikai Geronimo (Irlanda)

PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA

La Giuria Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Uberto Pasolini e composta da Martin Schweighofer e Amalia Ulman assegna il

LEONE DEL FUTURO

PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” a:

IMACULAT

di Monica Stan, George Chiper-Lillemark (Romania)

GIORNATE DEGLI AUTORI

VENICE VR EXPANDED

La Giuria presieduta da Michelle Kranot e composta da Maria Grazia Mattei e Jonathan Yeo dopo aver visionato i 23 progetti in concorso, assegna i seguenti premi:

GRAN PREMIO DELLA GIURIA PER LA MIGLIORE OPERA VR a

GOLIATH: PLAYING WITH REALITY

di Barry Gene Murphy, May Abdalla (Regno Unito, Francia)

PREMIO MIGLIORE ESPERIENZA VR a

LE BAL DE PARIS DE BLANCA LI

di Blanca Li (Francia, Germania, Lussemburgo)

PREMIO MIGLIORE STORIA VR a

END OF NIGHT

di David Adler (Danimarca, Francia)

ORIZZONTI EXTRA

PREMIO DEGLI SPETTATORI – ARMANI BEAUTY a:

Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia

(Il cieco che non voleva vedere Titanic)

di Teemu Nikki (Finlandia)